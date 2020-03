Os detentos da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia serão liberados e monitorados por tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar. A ordem foi dada em portaria desta quinta-feira (19) assinada pela juíza Wanessa Rezende Fuso Brom, da 2ª Vara de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). O objetivo é impedir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Em decisão semelhante, Rio Verde também vai liberar reeducandos do semiaberto.

Segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o semiaberto de Aparecida possuía 289 presos no último dia 11. A portaria também determina a soltura de presos da Casa do Albergado Ministro Guimarães Natal, onde cumprem pena detentos do regime aberto, e do Presídio Militar, na Academia da Polícia Militar. Ambas as unidades em Goiânia. No entanto, elas possuem poucos presos, cerca de cinco no total.

Os presos do semiaberto já têm o direito de sair para trabalhar durante o dia e apenas dormem na unidade prisional. Não é a primeira vez que eles são liberados para dormir em casa com tornozeleira eletrônica. A mesma coisa aconteceu em 2018 após rebelião com mortos e feridos, que destruiu a unidade.

De acordo com a portaria da juíza Wanessa, a decisão vale para os próximos 60 dias, quando os detentos devem voltar para as respectivas unidades, mas pode ser alterada dependendo de como será o desenrolar da crise do coronavírus. Mesmo os presos que estão cumprindo sanção disciplinar ou aguardando Processo Administrativo Disciplinar (PAD) serão liberados.

A portaria esclarece que deve ser checado se o preso possui algum mandado de prisão em aberto, antes de ser liberado. Além disso, ele deve assinar um Termo de Ciência e Compromisso de Prisão Domiciliar Temporária e Excepcional em Razão do Novo Coronavírus.

A juíza dá o prazo de cinco dias para a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) cumprir o prazo. Os presos devem ser liberados mesmo se não houver tornozeleiras suficientes. Neste caso, o equipamento deve ser instalado assim que estiver disponível.

Rio Verde

A mesma medida foi tomada pelo Poder Judiciário de Rio Verde na última quarta-feira (18). Foi determinada a liberação de 116 presos do semiaberto da Casa do Albergado Diretor Gonzaga Jayme. Responsável pela decisão, o juiz Eduardo Alvares de Oliveira, explica que ela só foi tomada após reunião entre representantes de moradores, do Ministério Público e da polícia.

“O fato desses presos terem contato com o público externo faz deles agentes transmissores do vírus. A contaminação desses presos, todos ao mesmo tempo, poderia provocar verdadeiro colapso no sistema de saúde de Rio Verde”, explica o juiz. Segundo ele, os presos do semiaberto trabalham durante o dia na cidade e dormem à noite em um mesmo galpão.

A portaria do judiciário de Rio Verde dá o prazo de 48 horas para que a direção do presídio coloque os presos do semiaberto em prisão domiciliar. Segundo o documento, eles estão proibidos de sair de casa entre 20 horas e 6 horas, além de finais de semana e feriados. O descumprimento dessas medidas poderá fazer com que o preso passe a ficar em regime fechado. Além disso, a Polícia Militar terá acesso aos nomes e endereços de todos os detentos para fiscalização.



Oficial

Procurada pela reportagem, a DGAP informa que “está em tratativas com o Ministério Público e Judiciário sobre uma nova análise, em caráter emergencial, da utilização das tornozeleiras eletrônicas para que o Estado tenha condições necessárias de atender as demandas de monitoração diante da liberação, por determinação de decisão judicial, de presos do regime semiaberto de alguns municípios para prisões domiciliares.”

O órgão também diz que está elaborando estratégias para ampliar a fiscalização dos presos em domicílio pelas forças de segurança.