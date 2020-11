Cidades Goiás tem uma denúncia de injúria racial por dia Dados sobre crimes do tipo são incompletos e dificultam a promoção de políticas públicas, dizem especialistas

Em Goiás, até o fim de setembro, foram registradas 267 denúncias de injúria racial, de acordo com dados do Observatório de Segurança Pública do Estado de Goiás. É praticamente uma queixa por dia somente neste ano. Entretanto, os dados fornecidos pelos órgãos públicos sobre os registros e processos de crimes raciais são incompletos e, de acordo com especialistas, interferem na p...