Cidades Goiás tem um incêndio a cada 5 minutos Apenas nos primeiros cinco dias deste mês, Estado já registrou 1795 focos de queimadas, sendo 359 por dia. Número aumentou para mais de 45 por dia em relação a julho

A cada 5 minutos, nestes primeiros cinco dias deste mês, uma queimada ocorreu em Goiás. Foram 1.795 focos até às 15 horas desta quarta-feira (5), com base nos satélites acompanhados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O que leva este período de 2020 a se tornar o com mais queimadas no Estado nos últimos cinco anos. Até então, em 2016, Goiás tinha r...