Cidades Goiás tem três novos casos de sarampo confirmados e chega a oito no ano De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), as novas ocorrências foram registradas em Goiânia, que chegou a seis confirmações. Outros registros foram em Posse e Alto Paraíso de Goiás

Atualizado às 20h22 Chegou a oito o número de casos de sarampo confirmados em Goiás neste ano, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). As três novas ocorrências foram registradas em Goiânia. Agora, a capital conta com seis casos. Houve também um em Posse e um em Alto Paraíso de Goiás, ambas cidades do Nordeste do Estado. Em boletim informativ...