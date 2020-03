Cidades Goiás tem três casos suspeitos do novo coronavírus, diz Ministério da Saúde Sete casos suspeitos já foram descartados no Estado

Goiás tem três casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19), de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira (2). Outros sete casos suspeitos já foram descartados. Na última sexta-feira (28), havia dois casos confirmados no Estado: uma mulher e um homem, o lutador de kickboxing, Guilherme Pereira Júlio Braga, de 35 anos, que contou ao POPULAR que ficou assustado com a po...