Cidades Goiás tem taxa de ocupação de UTIs para Covid acima de 50% Na capital, 57,54% dos leitos disponíveis para pacientes graves acometidos pela doença estão ocupados

A ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) destinados a pacientes com Covid-19 na rede estadual de saúde, em Goiás, está em 55,96%, neste sábado (4). As informações são do boletim integrado divulgado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Dos 582 leitos implantados, 328 estão ocupados, 15 bloqueados e 239 disponíveis. Já na rede pública munici...