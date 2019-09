Cidades Goiás tem setembro com mais fogo em 9 anos Nos primeiros 19 dias do mês, Estado tem número de queimadas 57,75% acima da média histórica. Região Sudoeste é uma das que mais sofre com problema que se tornou crítico

O mês está distante do fim e 2019 já tem o setembro com maior número de queimadas desde 2011, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Com 3.592 registros entre os dias 1º e 19, a quantidade de focos é superior à média esperada para os 30 dias, que é de 2.277 (veja quadro). Levando em consideração as estatísticas desde 1998, o mês ...