Cidades Goiás tem sete casos suspeitos do novo coronavírus, diz Ministério da Saúde Parte dos resultados de pacientes deve sair nesta quarta-feira (4)

Goiás tem sete casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19), de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde (MS) nesta terça-feira (3). Outras sete notificações no Estado já foram descartadas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), dos sete casos suspeitos, três são homens e quatro mulheres, sendo que seis possuem residência ...