Cidades Goiás tem seca sem trégua e onda de calor acima da média Goiânia têm média de temperatura 4,5C° acima do padrão histórico nos primeiros 19 dias do mês. Termômetros de oito municípios do interior beiraram os 40°C

A média de temperatura nos primeiros 19 dias de setembro está 4,5°C acima do padrão histórico para o mês. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o valor de referência, 33°C, foi calculado desde 1937, quando o órgão começou a medição na capital. Entretanto, até esta quinta-feira, a média ficou em 37,5°C. O motivo, dizem os meteorologistas, é uma onda de c...