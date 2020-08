Goiás está perto de chegar aos 100 mil casos de coronavírus. No boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (14), o estado tem 99.925 testes positivos, com 2.500 casos a mais que na quinta-feira (13). O total de mortes passou de 2.213 para 2.286, com 73 novos casos inseridos na plataforma de contagem nas últimas 24 horas.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou na publicação que ainda existem 161.048 casos suspeitos em investigação e 89.565 de pessoas recuperadas. Outros 75.385 já foram descartados depois de exames.

Considerando o total de casos confirmados, 51.534 dos infectados são do sexo feminino e 48.366, são do sexo masculino. Ao todo, 4.512 declararam ter alguma doença cardiovascular; 3.413 disseram ter diabetes; 1.723 informaram doenças respiratórias e 532 algum tipo de doeça que diminui a imunidade.

Já a análise das idades dos infectados mostra que os que mais são afetados são as pessoas entre 30 e 39 anos, com 25.382 casos; depois aparecem as pessoas entre 40 e 49 anos, com 20.323 registros; depois 20 a 29 anos, com 20.295 casos. Os menos afetados são os idosos acima de 80 anos, com 2.122 casos até agora.

Observando a estatística de mortes pela doença, o boletim mostra que até agora existem 2.286 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás, o que significa uma taxa de letalidade de 2,29%. A pasta informou que ainda existem 62 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 1.005 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Entre os mortos, 949 são do sexo feminino e 1.337, do sexo masculino. Apesar de serem os que menos registram a infecção, os idosos acima de 80 anos são as maiores vítimas, com 575 mortes de pessoas acima desta idade. Depois, o maior registro é de pessoas entre 70 e 79, com 555 óbitos registrados.

Entre as vítimas da doença, 813 apresentavam algum tipo de cardiopatia; 657 tinham diabetes; 204 possuíam problemas respiratórios e 66 tinham imunidade reduzida por conta de alguma enfermidade.