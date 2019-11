Cidades Goiás tem possibilidade de pancadas de chuva isoladas nesta quarta-feira (6), diz Cimehgo Temperatura máxima no Estado, em média, será de 36 °C, com destaques para as regiões Norte e Oeste, com 38 °C e 37 °C respectivamente

Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em várias regiões de Goiás para esta quarta-feira (6). Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), que informou ainda que o dia será de sol com nebulosidade variável. À tarde, as temperaturas podem subir em todo o Estado. De acordo com centro meteorológico, a temp...