Goiás tem pelo menos 286 recuperados de coronavírus

O Estado de Goiás já tem, pelo menos, 286 pessoas recuperadas do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O POPULAR entrou em contato com as prefeituras e secretarias de Saúde dos 58 municípios goianos com casos confirmados da doença pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) até o dia 30 de abril. Não obteve contato apenas com a gestão de Guapó, que conta com um caso con...