Goiás tem oito mortes confirmadas pela Covid-19. Os dados foram atualizados nesta tarde e a oitava morte, registrada nesta quarta-feira (8) ainda não entrou para a estatística da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Ela trata de um paciente que estava internado na rede privada de saúde e foi informada pela Associação de Hospitais de Alta Complexidade de Goiás (Ahpaceg).

Além desse caso, morreram pela doença no estado, uma mulher de 66 anos de Luziânia, um homem de 72 anos de Goiandira, um homem de 96 anos de Pires do Rio e outras quatro pessoas em Goiânia, entre elas a técnica em enfermagem, Adelita e o cunhado do ex-senador Demóstenes Torres.

Segundo a SES, existem atualmente 159 casos de doença no estado e mais 3.121 casos suspeitos em investigação. Outros 1.340 já foram descartados. Há casos confirmados em 28 cidades e outros quatro casos que aguardam atualização para definição da cidade de residência dos pacientes.

Há 6 óbitos suspeitos em investigação, sendo (1) em Araçu, (1) em Bonfinópolis, (1) Edealina, (1) em Hidrolândia, (1) em Itapaci e (1) em São Francisco de Goiás.