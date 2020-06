Goiás registrou um número recorde de novos casos confirmados de Covid-19 em um intervalo de 24 horas. Foram 419 notificações no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), fazendo com que o Estado chegue oficialmente a 4.293 pessoas que testaram positivo para infecção por novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O número de mortes notificadas também é o mais alto em um intervalo de 24 horas: foram 24 confirmações, fazendo com que o registro de óbitos subisse de 127 para 151.

Se para chegar ao milésimo caso confirmado, Goiás demorou 56 dias desde o primeiro registro e demorou mais 14 dias para dobrar este número, desta vez foram apenas 13 dias para uma nova dobra, acrescentando mais de 2 mil casos neste intervalo de tempo ao total.

A Covid-19 chegou oficialmente em Goiás no dia 12 de março, quando saíram os três primeiros testes com resultado positivo para a doença. Depois, no boletim da SES-GO de 7 de maio, o Estado apresentava 1.027 casos. No dia 20 de maio, o relatório apresentava 2.049 confirmações. E no dia 28, 3.097.

O número de mortes chegou perto de dobrar também neste período em que o de casos confirmados saltou de 2.097 para 4.293. Foram 78 óbitos registrados no dia 20 de maio, aumentando 93% até esta terça-feira (2).

Até agora, o dia com mais confirmações em 24 horas havia sido em 29 de maio, com 245 novos casos acrescentados na estatística de Goiás. De acordo com o boletim divulgado na tarde desta terça-feira (2) pela SES, Goiás ainda tem 24.157 casos suspeitos e outros 10.623 descartados. Do total de infectados, 2.217 são mulheres e 2.117 são homens.

Há também 33 óbitos suspeitos que ainda estão em investigação. Até esta terça, o dia com mais óbitos confirmados em 24 horas havia sido em 22 de maio, com 10 mortes acrescentadas ao boletim estadual.

Apenas 20 cidades goianas seguem sem casos suspeitos do novo coronavírus, que são: Lagoa Santa, Perolândia, Palestina de Goiás, Baliza, Diorama, Sanclerlândia, Heitoraí, Guarinos, Campos Verdes, Nova Roma, Iaciara, Porteirão, Santa Cruz de Goiás, Três Ranchos, Davinópolis, São Luiz do Norte, Mairipotaba, Cromínia, Itapirapuã e Cristianópolis.