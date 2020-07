Cidades Goiás tem o junho com mais queimadas desde 2011 Registros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) somaram 314, número é 44% maior que o do mesmo mês de 2019. Dez municípios concentram 41% dos focos. As regiões Norte e Sudoeste são as mais atingidas

A quantidade de queimadas em junho é a maior para o mês desde 2011 em Goiás. Foram 314 focos apurados pelo sistema de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número é 44% superior ao registrado no mesmo período do ano passado: 217. O acumulado do ano até esta sexta-feira (17) é de 1.091. O balanço do sexto mês do ano é u...