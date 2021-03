Goiás registrou nesta quarta-feira (10) um novo recorde de mortes por Covid-19. Conforme demonstrado pelo boletim diário, foram 267 óbitos em razão da pandemia registrados nas últimas 24 horas. Com isso, os municípios goianos atingiram a marca de 9.279 mortes pela doença.

O número desta quarta supera o registro também deste mês, no dia 3, quando o Estado contabilizou 169 mortes em 24h. Os números avançaram significativamente frente ao mês anterior. Enquanto o Estado registrou 311 óbitos nos primeiros 10 dias de fevereiro, foram 762 as mortes no mesmo período de março.

Os dados acompanhados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) levam em consideração a data em que o município notificou o óbito e não o dia em que ocorreu. Das 762 vidas perdidas notificadas nos dez primeiros dias de março, 470 ocorreram neste mês e a maior parte do restante é de fevereiro.

Dos 246 municípios goianos, 111 registraram pelo menos um óbito nos primeiros dez dias do mês. São oito as cidades que lideram a lista das que mais registraram mortes no período, conforme o boletim estadual: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Catalão, Jaraguá, Trindade, Bom Jesus de Goiás e Mineiros, respectivamente.