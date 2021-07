Após uma reunião realizada nesta terça-feira (6), a Comissão Intergestora Bipartite do Estado de Goiás (CIB-GO), juntamente com o município de Goiânia, alterou para 100% por idade a vacinação contra a Covid-19 no Estado. Uma nova resolução deve ser publicada ainda nesta quarta-feira (7) orientando os municípios a realizarem a vacinação descendo por idade.

Neste início da manhã, em entrevista à Rádio Sagres, o secretário Ismael Alexandrino explicou que a Comissão entendeu que os grupos mais vulneráveis e suscetíveis às doenças e mortalidade já foram vacinados. No atual cenário, de acordo com o secretário, o mais importante é vacinar a maior quantidade de pessoas no menor tempo possível, principalmente os que estão na rua. “Até para que não haja vacinas paradas nos refrigeradores dos municípios”, destacou.

Ismael pontuou que ainda existe a prioridade para idosos extremos e profissionais de saúde, pois já foram grupos contemplados e exemplificou. “Eventualmente, se um profissional de saúde de 23 anos for contratado para trabalhar em uma unidade de saúde e o município dele ainda não chegou nesta idade, essa pessoa deve ser vacinada.”