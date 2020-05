Goiás tem 1.100 pessoas com a confirmação de infecção pelo novo coronavírus. Outras 11.969 estão com a suspeita de terem contraído o novo vírus e passam por investigação. Até agora, Goiás registrou 49 mortes pela síndrome, duas a mais do que o divulgado no último boletim, na tarde de domingo. Até agora, 3.984 já foram descartados e 118 amostras estão em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO).

Além das mortes confirmadas, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) informou eu existem 37 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas outras 110 mortes suspeitas em municípios goianos.

Entre os casos confirmados, 38 pessoas seguem internadas. Destes, 22 pessoas estão hospitalizadas em leitos clínicos e 16 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Há ainda 88 casos suspeitos e em investigação que se encontram internados; destes, 58 estão em leitos clínicos e 30 em UTI.

A SES-GO informou que o boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e que realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Cidades

Até agora, 73 cidades tem casos confirmados do novo coronavírus. Outras 108 possuem casos suspeitos da infecção e apenas 65 ainda não possuem nenhum registro ligado ao vírus. Entre as cidades sem qualquer caso suspeito ou confirmado estão Itarumã, Aporé, Baliza, que ficam no sudoeste goiano. No norte, cidades como Montividiu e São Miguel do Araguaia também estão sem casos suspeitos ou confirmados. No sudeste, são exemplos de cidades sem registro, Ouvidor e Davinópolis.