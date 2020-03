Em comunicado nesta terça-feira (24), divulgado pelas redes sociais, o prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale, divulgou que mais dois pacientes se curaram do coronavírus (Covid-19) e receberam alta hospitalar, aumentando para três o número de casos de cura da infecção no município.

“Temos uma boa notícia que premia todo o trabalho da nossa equipe da saúde empenhada em combater o coronavírus. Tivemos o primeiro caso de alta dois dias atrás e agora comunicamos mais dois casos positivos, de alta, assintomáticos. Eles cumpriram o ciclo do vírus. Mesmo assim, eles continuarão em quarentena, conforme o decreto”, relatou o gestor municipal.

A Prefeitura já registrou cinco casos positivos para a doença. Assim, permanecem sendo monitorados dois pacientes: uma mulher de 21 anos, que veio de Miami (EUA), e um paciente de 33 anos, vindo de São Paulo. “Desses dois casos, 15 pessoas tiveram contato direto e também estão isoladas e sendo monitoradas”, informou o prefeito. Uma idosa de 62 anos foi o primeiro caso e também está curada.

Ainda segundo Eduardo Ribeiro, não há um protocolo para a paciente seguir após a alta e pode retornar à sua rotina normal. Na cidade, a Prefeitura confirmou 5 casos da doença, em Goiás são 20.

Até o momento, 40 exames deram negativo para a doença em Rio Verde. “E, ao todo, 80 pessoas que tiveram contato com os casos anteriores, que já receberam alta, ficaram isoladas e também receberam alta”, disse Paulo do Vale em uma live pelas redes sociais.