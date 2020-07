Subiu para 621 o número de mortos pelo novo coronavírus em Goiás, 19 a mais do que informado no boletim anterior da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). O Estado tem 28.511 casos confirmados da doença (Covid-19), sendo 1.009 novas confirmações da doença nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim, um total de 69.697 casos suspeitos estão sob investigação. Outros 32.636 já foram descartados. Até o momento há 49 óbitos suspeitos em investigação. Outras 491 mortes suspeitas já foram descartadas.

Nesta semana em que Goiás ultrapassou a marca de 600 mortes em um prazo de 100 dias desde que ocorreu o primeiro óbito no Estado, registrado no dia 26 de março, o POPULAR traz uma reportagem com o rosto de parte desses que perderam a vida em decorrência do novo coronavírus. Levantamento feito pela reportagem mostra a identificação de 54 vítimas da Covid-19 com o objetivo de mostrar que, muito mais que números de uma estatítica, são pessoas com histórias, famílias e amigos.