Goiás tem mais de 550 pessoas internadas em UTI por Covid-19

Goiás tem pelo menos 557 pessoas internadas em leitos de UTI destinados a casos confirmados e suspeitos de Covid-19 no começo da noite desta quarta-feira (15). O número é 46,7% maior do que o total de internados neste mesmo tipo de leito no dia 30 de junho. O número não é total porque não se sabe o total de internados em UTI na rede particular. Apenas a Associação dos Ho...