Desde o início da pandemia, há mais de um na, Goiás registrou 522.189 testes positivos de coronavírus (Sars-CoV-2), sendo que 2.626 registros foram inseridos pelos municípios nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas. O boletim desta sexta-feira (16) ainda mostra que o total de pessoas recuperadas chegou a 496.923. Goiás ainda investiga 430.766 casos que são considerados suspeitos. Outros 257.504 casos foram descartados depois de exames.

Considerando apenas as mortes provocadas por complicações da Covid-19, Goiás soma 13.481, com 71 mortes a mais do que o apresentado no boletim de quinta-feira (15). A taxa de letalidade da doença atualmente é de 2,59%. O estado ainda investiga 290 que podem ter sido provocadas pelo vírus.

Doses aplicadas

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) também informou no boletim que referente à primeira dose, foram aplicadas 706.409 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 215.323 pessoas. A pasta informa que esses dados são preliminares.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.557.880 doses de imunizantes, sendo 1.186.680 da CoronaVac e 371.200 da AstraZeneca.