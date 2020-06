Com 696 confirmações nas últimas 24 horas, o número de casos de Covid-19 no Estado de Goiás subiu para 15.745, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). No período houve o acréscimo de oito mortes aos registros, chegando a 303.

Conforme a SES-GO, no Estado, há 43.323 casos suspeitos em investigação. Outros 23.256 já foram descartados. 37 óbitos suspeitos estão sendo investigados, e outras 365 mortes já foram descartadas nos municípios goianos.

Em todo o Estado, 195 municípios já possuem casos confirmados de Covid-19 e outros 43 têm pacientes com suspeita da doença, um a mais que ontem. Restam, agora, cidades com nenhuma confirmação ou suspeita.⁣

⁣

Considerando a semana epidemiológica em que os pacientes apresentaram os primeiros sintomas da doença, o maior número de casos registrados se deu entre os dia 31 de maio e 6 de junho, com 4.860 confirmações. A última semana de maio foi responsável por apresentar 2.537 pacientes da Covid-19.

É válido lembrar que conforme os resultados dos exames forem sendo apresentados e os inquéritos epidemiológicos são realizados, com pesquisas junto aos pacientes, novos casos podem ser acrescentados às semanas. Nesta semana epidemiológica, são 545 casos.