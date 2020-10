Goiás tem, nesta segunda-feira (5), 218.315 pessoas que já testaram positivo para coronavírus. O número teve acréscimo de 1.913 casos nas últimas 24 horas. O total de pessoas que se recuperaram da doença passou de 205.860 para 207.868, com mais 2.008 pessoas que não estão mais com o vírus. O boletim divulgado esta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), ainda existem 226.201 casos suspeitos em investigação e já foram descartados 161.948 casos até agora.

A pasta ainda informou no boletim desta tarde que Goiás tem 4.868 óbitos confirmados de Covid-19, uma a mais do que o que aparecia no boletim de domingo. Isso significa uma taxa de letalidade de 2,23%. A SES-GO ainda informou que existem outros 251 óbitos suspeitos que estão em investigação.