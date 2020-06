Cidades Goiás tem maior índice de aumento de Covid-19 do País em 7 dias Estado tem crescimento de 89% em novos registros na semana, o maior do Brasil. Inserção de dados de Rio Verde afetou as estatísticas

Goiás registrou um aumento de 89% de novos casos confirmados do novo coronavírus na última semana, entre os dias 13 e 20 de junho. É o maior acréscimo no mesmo período quando se compara com as outras unidades da federação (UFs). Das cerca de 7 mil novas confirmações neste período, uma média de mil por dia, 25% são da cidade de Rio Verde, onde foi identificado um surto do vír...