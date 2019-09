Cidades Goiás tem aumento de 47% nos registros de casos de dengue em 2019 Números contabilizados entre janeiro e agosto deste ano foram comparados a registros do mesmo período do ano passado

A dengue voltou a avançar no País. De janeiro até 24 de agosto, foram registrados 1,4 milhão de casos, seis vezes mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. Pelo menos 14 Estados estão em situação de epidemia. Em Minas Gerais, o índice é de 2,2 mil casos a cada 100 mil habitantes. Apenas Amazonas e Amapá apresentaram redução de registros em relação ao a...