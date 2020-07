Goiás tem, nesta terça-feira (21), 43.989 casos do novo coronavírus. O número foi atualizado depois de um final de semana de instabilidade no sistema de inserção de dados do Ministério da Saúde. Com isso, foram acrescidos mais de três mil casos nas últimas 24 horas, sendo 48 mortes. No Estado existem 104.469 casos suspeitos em investigação. Outros 45.170 já foram descartados. O total de curados chega a 14.064.

Considerando apenas as mortes, o estado tem nesta tarde, 1.154 óbitos causados pelo vírus SARS-CoV-2. O boletim ainda mostra que a taxa de letalidade é de 2,62%. Ainda existem outros 58 óbitos suspeitos que estão em investigação e já foram descartadas 640 mortes suspeitas nos municípios goianos. Até agora, 507 vítimas são mulheres e 671 são homens.

Ainda contando apenas as mortes causadas pelo novo vírus, Goiás tem 296 mortes de pessoas com mais de 80 anos; 282 mortes de pessoas com idades entre 60 e 69 anos; 276 mortes da faixa entre 70 e 79 anos; 157 da faixa entre 50 e 59 anos; 98 de pessoas com idades entre 40 e 49; 52 óbitos de pessoas com 30 a 39 anos; 13 mortes de pessoas entre 20 e 29 anos; duas mortes de adolescentes entre 15 e 19 anos; uma morte de criança entre 10 e 14 e uma morte de criança menor que dez anos de idade.

Dos 246 municípios, 118 já possuem casos confirmados de morte pelo novo coronavírus. A cidade com maior número de casos é Goiânia, com 336 mortes creditadas à doença. Depois aparece Rio Verde, com 116 mortes e, em seguida, Aparecida de Goiânia, com 113. Em outras três cidades existem mortes que ainda estão em investigação: Britânia, Novo Brasil e Amorinópolis. Em cada uma das cidades, existe um óbito em apuração. Nas outras 125 cidades não existem mortes pela doença.

As dez cidades com mais mortes são:

Goiânia: 336

Rio Verde: 116

Aparecida de Goiânia: 113

Águas Lindas de Goiás: 55

Anápolis: 40

Valparaíso de Goiás: 39

Novo Gama: 32

Trindade: 31

Senador Canedo: 29

Luziânia: 24

Fonte: SES-GO