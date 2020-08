Cidades Goiás tem a 3ª maior taxa de transmissão do coronavírus do País Apesar da tendência de queda no número de pessoas contaminadas a partir de um infectado, Estado figura entre os que mais transmitem

Goiás está com a terceira maior taxa de transmissão da Covid-19 entre as unidades da federação. Com um índice de 1,12, o Estado só está atrás de Rio Grande do Sul (1,15) e Tocantins (1,14) no indicador. O número (o chamado R) representa a quantidade de pessoas que um caso positivo da doença pode contaminar. Especialistas explicam que a pandemia passa a ficar controlad...