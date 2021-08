Cidades Goiás tem 8 casos identificados da variante Delta Últimos 3 casos foram confirmados em Aparecida de Goiânia

Os municípios goianos confirmaram até o momento oito casos da variante Delta do coronavírus após o sequenciamento genômico. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), quatro casos foram registrados em Goiânia, um em Santo Antônio do Descoberto e os três últimos em Aparecida de Goiânia. A SES-GO considera que ainda não há transmissão comunitária registrada no Estado. Como mostro...