Cidades Goiás tem 757.880 casos de Covid Taxa de letalidade do vírus é de 2,81%

Goiás tem, nesta sexta-feira (6), 757.880 casos de contaminações por Covid-19 e 21.236 óbitos em decorrência do vírus. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Nas últimas 24 horas, os municípios goianos confirmaram 2.979 infecções e 62 mortes. A taxa de letalidade do vírus é de 2,81%. Ainda existem 563...