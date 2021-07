Goiás tem nesta segunda-feira (26) 727.542 contaminações registradas pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, 1.575 novos casos e 38 mortes foram confirmadas pelos municípios goianos.

Desde o início da pandemia, 20.510 óbitos foram registrados no Estado em decorrência da doença. A taxa de letalidade do vírus é de 2,82%. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Ainda existem há 542.797 casos e 377 óbitos suspeitos que estão em investigação pelas autoridades de saúde.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 2.885.371 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.062.847 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Já em relação às vacinas, o Estado recebeu 4.850.890 doses de imunizantes, sendo 1.600.180 da CoronaVac, 2.508.620 da AstraZeneca, 593.190 da Pfizer e 148.900 da Janssen.