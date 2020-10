Goiás tem 5.138 mortes causadas pelo coronavírus nesta sexta-feira (9). O número teve acréscimo de 59 casos nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), isso significa uma taxa de letalidade de 2,26%.

Do total de mortes, 3.029 vítimas eram do sexo masculino, o que representa 59% do total. As outas 2.109 mortes são de pessoas do sexo feminino e representam 41% do total. Em Goiás ainda existem 243 óbitos suspeitos que estão em investigação.

O boletim divulgado esta tarde ainda mostra que, do total de mortes, os idosos continuam sendo maioria das vítimas. Ao todo, as pessoas com mais de 60 anos representam 71% dos óbitos, com 3.677 mortes de pessoas com esta faixa etária até agora.

Considerando o total de casos da doença em Goiás, o estado registrou mais 1.583 testes positivos nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas. Com isso, passou de 226.158 para 227.741 casos. Destes, 216.737 estão recuperados e 227.367 casos ainda são considerados suspeitos e estão em investigação. Já foram descartados 167.173 casos.