Goiás tem 286.618 testes positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Destes, 588 foram inseridos nas plataformas de contagem nas últimas 24 horas. O total de mortes também foi atualizado e passou de 6.456 para 6.463, com sete novas confirmações.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), do total de infectados, 276.135 pessoas já estão recuperadas. No Estado ainda existem 249.108 casos suspeitos que seguem em investigação. A SES-GO também informou que já foram descartados 198.413 casos desde o começo da contagem.

Considerando apenas as mortes, Goiás tem 6.463 confirmações de pessoas que morreram em consequência da Covid-19 até o momento. Isso significa uma taxa de letalidade de 2,25%. De acordo com a pasta, ainda existem 228 óbitos suspeitos que estão em investigação.