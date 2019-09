Cidades Goiás tem 52 mortes confirmadas por dengue em 2019 Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam 75 casos suspeitos. Município com maior número de vítimas é Goiânia

Goiás teve 52 mortes por dengue confirmadas em 2019. Ao todo, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), houve suspeita da doença em 75 óbitos ocorridos nas 36 primeiras semanas do ano. Até esta quinta-feira (12), o município com o maior número de casos é Goiânia, com dez vítimas confirmadas. Em seguida, está Anápolis, com cinco. Segundo dados ...