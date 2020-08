Nas últimas 24 horas Goiás passou de 80.415 para 83.274 casos do novo coronavírus, com 2.859 novos casos. O total de mortes pela doença passou de 1.924 para 1.974, com 50 confirmações de óbitos causados pela infecção do vírus Sars-CoV-2. Já o total de curados chegou a 73.551 pessoas.

O boletim divulgado na tarde desta sexta pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda mostra que existem 144.229 casos suspeitos em investigação no estado, sendo que apenas quatro cidades seguem sem confirmação da doença. Outros 65.994 casos já foram descartados depois de exames.

Considerando apenas os 1.974 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, a SES-GO aponta taxa de letalidade de 2,37%. A pasta também informou que existem 56 óbitos suspeitos que estão em investigação e que já foram descartadas 937 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Ainda considerando as mortes pela doença, a comorbidade mais citada é a doença cardiovascular, com 727 registros. Depois aparecem 577 pessoas que informaram que tinham diabetes e 177, com doenças respiratórias. Por fim, 52 pessoas tinham doenças que diminuem a imunidade. A mesma pessoa poderia ter mais de uma comorbidade.