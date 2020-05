Com 50 confirmações do novo coronavírus nas últimas 24 horas, Goiás passa a ter 2.383 casos da infecção, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), divulgadas no início da tarde deste sábado (23). A pasta ainda informou que neste período não houve nenhuma morte que tenha sido registrada ou de pacientes que já haviam testado positivo para a Covid-19. Com isso, o estado continua com 95 óbitos até agora.

Os casos suspeitos passaram de 17.003 para 17.369, com acréscimo de 366 casos até o início da tarde. Esse número poderá ser maior no final do dia, já que ele é atualizado a cada meia hora no site da SES-GO. Os casos descartados subiram de 6.932 para 7.219. Os casos que estão em análise no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), os casos em análise passaram de 93 para 143.

Goiás segue com 19 mortes suspeitas de terem sido causadas pelo vírus SARS-Cov-2 sendo investigadas e outras 204 já foram descartadas. As mulheres continuam maioria dos infectados, com 1.222 casos, mas a diferença para os infectados do sexo masculino é bem pequena. Eles somam 1.164 registros. Ainda de acordo com a SES-GO, 30 cidades seguem sem registros de casos da Covid-19 até o momento, outras 110 cidade possuem casos suspeitos e em 106 municípios já houve confirmação.