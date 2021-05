Cidades Goiás tem 5ª maior letalidade por Covid-19 no Brasil Levantamento mostra Estado com número alto de mortes em comparação a infecções. SES alega subnotificação de casos, mas investiga elevação em março, que tem dados consolidados

Goiás teve a quinta maior letalidade por coronavírus (Sars-CoV-2) no mês de abril e começo de maio, entre as unidades da federação, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). A letalidade no território goiano neste período foi de 4,7%, ficando atrás apenas de Distrito Federal, São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. Isso significa que de cada 1 mil pess...