Atualizada às 19h45 desta sexta-feira (27/03)

Goiás tem 49 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) - um salto de 10 confirmações em 24h - e um óbito. É o que aponta o último relatório de monitoramento do Ministério da Saúde, atualizado às 17h desta sexta-feira (27), e reforçado por um boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) emitido mais tarde.

As confirmações foram registradas nas seguintes cidades: Goiânia, com 26; Rio Verde, com 6; Anápolis, com 3; Aparecida de Goiânia, com 2; Valparaíso de Goiás, com 2; Jataí, com 1; Catalão, com 1; Silvânia, com 1; Hidrolândia, com 1; e Luziânia, com 1. A SES-GO ainda aguarda as informações da cidade de residência de 5 casos.

O boletim divulgado pela SES-GO ainda informa que o número de casos suspeitos chegou a 2300 em Goiás. Outros 470 foram descartados.

Uma idosa de 66 anos hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e que recentemente teve dengue, foi a primeira morte em Goiás. Ela morava em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), e faleceu na manhã de quinta-feira (26).

Restante do País e no mundo

No Brasil, já foram constatadas 3.417 pessoas infectadas pela doença e 92 óbitos, o equivalente a uma taxa de letalidade de 2,7%. Em relação à ontem, houve um aumento de 15 mortes, quando o registrado foi de 77 óbitos.

No País, os casos já foram registrados em todos os Estados e no Distrito Federal. A maior concentração ocorre em São Paulo (1.223), depois Rio de Janeiro (493), Ceará (282), Distrito Federal (230), Rio Grande do Sul (195) e Minas Gerais (189).

E no mundo já são mais de 509 mil casos confirmados e mais de 23 mil mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Por região no Brasil:

Norte: 145 (4%)

Nordeste: 539 (16%)

Centro-Oeste: 318 (9%)

Sudeste: 1.952 (57%)

Sul: 463 (14%)