Goiás tem 49 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) e um óbito. Um salto de dez confirmações em 24h. É o que aponta o último relatório de monitoramento do Ministério da Saúde, atualizado às 17h desta sexta-feira (27).

No Brasil, já foram constatadas 3.417 pessoas infectadas pela doença e 92 óbitos, o equivalente a uma taxa de letalidade de 2,7%. Em relação à ontem, houve um aumento de 15 mortes, quando o registrado foi de 77 óbitos.

Uma idosa de 66 anos hipertensa, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e que recentemente teve dengue, foi a primeira morte em Goiás. Ela morava em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), e faleceu na manhã de quinta-feira (26). Ainda não há confirmação por parte do Ministério da Saúde ou pela Secretaria Estadual de Saúde dos municípios onde foram constatadas as infecções no Estado.

No País, os casos já foram registrados em todos os Estados e no Distrito Federal. A maior concentração ocorre em São Paulo (1.223), depois Rio de Janeiro (493), Ceará (282), Distrito Federal (230), Rio Grande do Sul (195) e Minas Gerais (189).

E no mundo já são mais de 509 mil casos confirmados e mais de 23 mil mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Por região no Brasil:

Norte: 145 (4%)

Nordeste: 539 (16%)

Centro-Oeste: 318 (9%)

Sudeste: 1.952 (57%)

Sul: 463 (14%)