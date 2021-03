Goiás tem mais de 4 mil novos casos de coronavírus (Sars-CoV-2) confirmados nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (26) pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 4.097 novos casos foram cadastrados nas plataformas de contagem. No mesmo período, 200 mortes também foram contabilizadas em todo Estado.

O boletim ainda mostra que, do total de casos, 448.282 pessoas já estão recuperadas. Goiás ainda tem 399.043 casos considerados suspeitos e seguem em investigação. Desde o início da pandemia já foram descartados 242.874 casos.​ As mulheres ainda são maioria dos contaminados, representando 54% do total, enquanto os homens representam 48% dos infectados.

Considerando apenas as mortes pela doença, com 10.848 óbitos confirmados, a taxa de letalidade é de 2,31%. A SES-GO informou que ainda existem 335 óbitos suspeitos que estão em investigação. O boletim também mostra que os homens seguem como principais vítimas, com 57% dos óbitos registrados em pacientes do sexo masculino e os outros 43%, do sexo feminino.

A SES-GO também informou que, em Goiás, desde o início desta semana há relatos de instabilidade no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), sistema oficial do Ministério da Saúde para registro dos casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). De acordo com a pasta, na quarta-feira (24), por exemplo, foi observado um número menor de óbitos registrados no Estado.

A nota da SES-GO publicada no boletim desta sexta ainda detalha que a possível causa foi a dificuldade de salvar e atualizar as fichas de notificações. Assim, essa situação pode ter impactado no represamento de dados que, ao serem atualizados, culminaram no quantitativo de mortes registradas na quinta-feira (25) e nesta sexta-feira (26).

Além disso, a SES-GO informou que o Ministério da Saúde suspendeu na quarta-feira (25) a atualização do sistema que previa o preenchimento obrigatório de alguns campos de identificação – número do CPF ou o número do Cartão Nacional do SUS, e se o cidadão for de nacionalidade estrangeira – no (SIVEP-Gripe), onde é feita a notificação de casos e óbitos por SRAG por covid-19 hospitalizados. A medida ocorreu pois não houve aviso prévio comunicando tais alterações.