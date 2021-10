Cidades Goiás tem 47 mortes em 24h

Depois de dois dias sem registro de mortes, Goiás incluiu 47 casos por Covid-19 no banco de dados do Ministério da Saúde neste domingo (10). O estado chega a 23.761 óbitos causados pelo coronavírus Sars-CoV-2. Goiás havia ficado de quinta-feira até sábado sem nenhuma notificação de morte pela Covid-19.Com a atualização do boletim epidemiológico da SES-GO, agora são 880.264 diagn...