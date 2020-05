Cidades Goiás tem 44 vagas de UTI para Covid-19 Hospitais de Goiás têm ocupação de 52% de leitos críticos para coronavírus. Ampliação de vagas é desafio por causa de equipamentos

Goiânia e Anápolis possuem um total de 84 leitos críticos, de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para pacientes com o novo coronavírus (Sars-CoV-2). Deste total, 44 estavam disponíveis na tarde desta terça-feira (12). O número significa que a rede de atendimento de Goiás suportou até agora a demanda de infectados com o vírus em estado de saúde mais grave. No entanto, o a...