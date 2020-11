Cidades Goiás tem 43 mil testes para Covid-19 que vencem em dezembro Material foi enviado pelo Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual e pode ser perdido antes da utilização

Goiás tem aproximadamente 43 mil testes do tipo RT-PCR com vencimento até o fim da primeira quinzena de dezembro. O total representa 90% dos exames de amplificação (última etapa do diagnóstico da Covid-19) atualmente em estoque na Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO). Outras 4,2 mil unidades têm vencimento em abril do próximo ano. Os testes estão em um lote de 601 kit...