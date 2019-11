Cidades Goiás tem 42 municípios com alerta de infestação por dengue Resultado foi apurado pela Secretaria Estadual que aferiu indicador nos 246 municípios do Estado. Ano já é o detentor do recorde de casos confirmados

A cada 200 imóveis visitados em Goiás, um apresenta foco do mosquito da dengue, que significa um índice de infestação de 0,50%. Os dados são do Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) nesta semana e apontam ainda que dos 246 municípios do Estado, 42 apresentam infestações con...