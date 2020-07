Goiás tem nesta segunda-feira (20), 40.891 casos de doença pelo coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou que existem 100.918 casos suspeitos em investigação e outros 43.448 já foram descartados depois de análises. A SES-GO também informou que 12.584 pessoas estão curadas.

A taxa de letalidade da doença, segundo a pasta, é de 2,7%, com 1.106 óbitos causados pela infecção do vírus SARS-CoV-2. Goiás ainda investiga 53 mortes que ainda são consideradas suspeitas. O Estado ainda informou que 626 mortes já foram descartadas depois de exames e por não terem relação com a doença.

Das 246 cidades goianas, 15 ainda não possuem confirmação da infecção: Novo Planalto; Bonópolis; Pilar de Goiás; Trombas; Campinaçu; Nova Roma; São Domingos; Sítio D’Abadia; Damianópolis; Aporé; Lagoa Santa; Água Limpa; São Miguel do Passa Quatro, Davinópolis e Marzagão.

Nota

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) emitiu comunicado nesta segunda informando ajustes nos sistemas oficiais de notificação, conforme informado pelo Ministério da Saúde (MS). Assim, os municípios e unidades notificadoras estão com dificuldade para alimentar os dados desde a última semana.

A pasta disse na nota que a dificuldade em incluir as informações nos sistemas confere uma falsa impressão de que os números da Covid-19 em Goiás estão estáveis. Entretanto, é cedo para falar em estabilização dos registros, visto que vários fatores podem contribuir para esse resultado, como a instabilidade e lentidão registradas nas ferramentas oficiais de notificação do MS.

Além disso, a atualização de fichas no sistema pode resultar na redução do número total de casos confirmados devido, entre outros motivos, à retirada de duplicidade nas notificações, por exemplo.