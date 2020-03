Com informações da SES

Redação O POPULAR Com informações da SES

Goiás tem 38 casos confirmados de coronavírus até a tarde desta quinta-feira (26). A informação é da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), que destaca que todos os dados foram obtidos por critério laboratorial. Há um óbito confirmado no Estado, de uma mulher que residia em Luziânia.

As confirmações foram registradas nos municípios de Goiânia (21), Rio Verde (6), Anápolis (3), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (1), Catalão (1), Silvânia (1) e Luziânia (1).

Os registros estão no banco de dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs) de Goiás. Ressalta-se que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação.

O Governo de Goiás, por meio da SES-GO, monitora sistematicamente suspeitas de novos casos de Covid-19, seguindo rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde para a identificação de novos registros.