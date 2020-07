Goiás tem, nesta segunda-feira (13), 36.936 casos do novo coronavírus, com 395 novos casos desde domingo. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) também informou que ainda existem 88.967 casos suspeitos em investigação, sendo que outros 40.852 já foram descartados. O número de curados é de 10.773.

Considerando apenas as mortes, Goiás passou de 849 para 880, com 31 novos casos inseridos na estatística nas últimas 24 horas. Segundo a SES-GO, a taxa de letalidade no Esstado é de 2,38%. Além das 880 mortes confirmadas, Goiás tem 56 óbitos suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas outras 547 mortes suspeitas nos municípios goianos.

Nova Roma, que já chegou a ter três casos suspeitos da doença, descartou todos os casos e é a única cidade que segue sem confirmação de infecções pelo novo coronavírus. A cidade tem 3,5 mil habitantes e fica a 571 km da Capital. Em outras 20 cidades goianas existem apenas casos suspeitos e em 225 existem casos confirmados.