Cidades Goiás tem 345 mortes por síndrome respiratória aguda grave sem causa certa, desde o início do ano Óbitos em Goiás relacionados a síndrome respiratória aguda grave mais que dobraram neste ano em Goiás. Covid-19 é apontada como possível motivação de casos

Em Goiás há pelo menos 345 óbitos por síndrome respiratória aguda grave (Srag) sem que se tenha definido qual agente causou a infecção, entre o início do ano e a semana epidemiológica 23, que se encerrou no dia 6 de junho. No total, neste período, são contabilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde (MS), 526 mortes por ...