Cidades Goiás tem 34 escolas Padrão Século 21 pendentes Gestão anterior da Educação em Goiás prometeu a entrega de 50 unidades, mas apenas 16 foram concluídas. Seduc tenta negociar contratos para destravar obras paradas

Das 50 escolas Padrão Século 21 em Goiás, prometidas para ser entregues no ano passado, de fevereiro a dezembro, apenas 16 ficaram prontas, de acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Das 34 unidades da rede estadual restantes, 24 estão com obras paradas, 4 em construção e 6 sequer saíram do papel. Antes disso, 29 escolas que seguem o mod...