Goiás chegou a 335 casos confirmados do novo coronavírus nesta sexta-feira (17), 17 a mais que o registrado na quinta (16). Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o Estado mantém o mesmo número de mortes informadas ontem: 16. No Estado, há 5.207 casos suspeitos em investigação. Outros 1.892 já foram descartados. No Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) há 110 amostras em análise.

Dentro dos casos confirmados ainda existem 19 pessoas que seguem internadas, sendo seis em unidades públicas de saúde e 13 na rede privada, segundo a Associação de Hospitais de Alta Complexidade de Goiás (Ahpaceg). Considerando os casos suspeitos, existem 36 internados na rede pública e 40 na rede privada.

As mortes confirmadas estão registradas em oito cidades. Oito mortes foram confirmadas em Goiânia, duas em Luziânia e outras oito estão distribuídas em oito cidades diferentes: Aparecida de Goiânia, Goiandira, Paraúna, Pires do Rio, Rio Verde e Valparaíso de Goiás. Outras quatro mortes suspeitas ainda são investigadas, sendo quatro em Goiânia e uma em Araçu.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios:

Águas Lindas de Goiás – 2

Aloândia – 1

Anápolis – 26

Anhanguera – 1

Aparecida de Goiânia – 8 (1 morte)

Aragoiânia – 1

Bela Vista de Goiás – 1

Bom Jesus de Goiás – 1

Caldas Novas – 1

Campestre – 1

Carmo do Rio Verde – 1

Catalão – 1

Ceres – 1

Cidade Ocidental -2

Faina – 1

Formosa – 3

Goiandira – 1 (1 morte)

Goianira – 1

Goianésia – 22

Goiânia – 188 (8 mortes)

Goiatuba – 1

Guapó – 1

Itaguaru – 1

Itumbiara – 8

Jataí – 4

Luziânia – 8 (2 mortes)

Montividiu – 1

Nerópolis – 1

Nova Glória -1

Nova Veneza – 1

Paranaiguara – 1

Paraúna – 1

Pires do Rio – 3 (1 morte)

Professor Jamil – 4

Rialma – 3

Rio Verde – 13 (1 morte)

Santo Antônio do Descoberto – 1

São Luís dos Montes Belos – 2

Senador Canedo – 2

Silvânia – 1

Trindade – 5

Valparaíso de Goiás – 6 (1 morte)

Vianópolis – 1